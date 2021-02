Problema voucherelor de vacanta omora turismul pentru ca bugetarii nu le merita Eliminarea voucherelor de vacanta a starnit o furtuna in paharul de apa rece cu care Guvernul se tot imbata ca "a reusit" o taiere a cheltuielilor pe care le are cu bugetarii. Pe de o parte avem reprezentantii din turism care se bazau pe aceste vouchere pentru a mai primi o gura de oxigen prin care sa mai supravietuiasca si anul acesta, iar de cealalta parte ii avem pe bugetari despre care se spune ca nu merita aceste vouchere pentru ca si asa sunt destul de privilegiati.





