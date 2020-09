Problema închirierii unor imobile în scop turistic, reglementată de CJUE Curtea de Jusțieție a Uniunii Europene a facut lumina intr-un dosar care s-a deschis intr-o cauza dintre Primaria orșului Paris și doi proprietari de apartamente care inchiriau aceste imobile utilizand platforma de inchiriere a locuințelor in scop turistic, de pe un site-ul, Airbnb. Mai mult, decizia a devenit lege pentru Paris dar și pentru alte capitale din UE dupa ce hotararea a fost luata de judecatorii CJUE, informeaza AFP. Conform instituției, decizia a fost așteptata de mai multe metropole europene care in pandemie se confrunta cu o penurie de locuinte si au incercat sa legifereze aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

