Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta cu tot mai multe cazuri de tuberculoza, iar creșterea i-a alrmat inclusiv pe medici. Specialiștii au tras un semnal de alarma, in urma unor date mai puțin obișnuite pentru țara noastra in ultima vreme.

- Corpul uman reprezinta, chiar și astazi, din unele puncte de vedere, un mister pentru specialiști. Cel mai misterios os din corpul nostru se numește fabella. Specialiștii nu știu nici astazi ce rol are in organism și cand a aparut de fapt.

- Romanii din majoritatea regiunilor s-au bucurat de vreme de primavara in ultimele zile, dar unii dintre ei va trebui sa imbrace din nou haine de iarna in zilele urmatoare. Specialiștii ANM au anunțat ca temperaturile sunt din nou in scadere in anumite zone din Romania.

- Imagine RARA, surprinsa in Romania, o caprioara alba, o raritate in fauna Romaniei, in Parcul Natural Bucegi. Aparițiea surpriza a avut loc la unul din punctele de hranire monitorizate de reprezentanții Romsilva – Administrația Parcului Natural Bucegi. O coparioara complet alba, camuflata perfect pentru…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: Rezolvarea problemei beneficiarilor de ajutoare sociale, o condiție esențiala a progresului Romaniei / Declarație politica februarie 8, 2023 13:41 Romania detine inca un nedorit record la nivelul Europei in ceea ce priveste numarul beneficiarilor diferitelor forme…

- UPDATE – Doua aeronave de transport de tip C-130 Hercules si C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, executa luni o misiune de transport al materialelor si echipei de salvare RO-USAR, formata din personal specializat de interventie din cadrul IGSU, informeaza Ministerul Apararii Nationale.…

- „Gradina Zoologica din Sibiu se mandreste cu cel mai mare crocodil din tara, este un crocodil de Nil. A venit la gradina noastra de la Gradina Zoologica din Bucuresti. Este un mascul. Are vreo patru metri si vreo 280 de kilograme. Este un exemplar deosebit si conditiile de habitat trebuie sa fie deosebite”,…

- Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologi au oferit noi detalii despre prognoza meteo din urmatoarele zile. Experții au avertizat ca vremea se va strica din cursul serii de luni. Aceștia au adus in prim-plan detalii despre vremea care va urma. Iata care sunt zonele cele mai afectate…