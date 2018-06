Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data intr-o suta de ani, concurentele de la Miss America nu vor defila in costume de baie anul acesta, organizatorii anuntand, marti, ca spectacolul incearca sa isi redefineasca rolul, intr-o era a emanciparii femeii si a egalitatii de gen, relateaza The New York Times.

- Organizatorii concursul de frumusete Miss America renunta la proba costumelor de baie, dupa ce au eliminat-o si pe cea a rochiilor de seara, scrie BBC.Vestea a fost data de Gretchen Carson - castigatoarea titlului in 1989 si presedintele comitetului Miss America - la emisiunea „Good Morning…

- Concursul Miss America va renunța la proba costumelor de baie și nu va mai juriza concurentele in funcție de aspectul lor fizic, a spus, marți, președintele Miss America Organization. El considera ca acest show nu va mai fi ”un concurs de frumusețe” de acum inainte, ci ”o competiție”. Prezentarea in…

- Vestea a fost data de Gretchen Carson - castigatoarea titlului in 1989 si presedinta comitetului Miss America - la emisiunea „Good Morning America" de la ABC. „Nu vom mai juriza candidatele dupa fizic. Asta este ceva foarte important. Nu mai suntem un carnaval, suntem o competitie", a spus ea. Proba…

- Fosta gazda a “Fox News” Gretchen Carlson – detinatoarea titlului Miss America 1989 si presedinte al comitetului de conducere al Miss America Organization – a anuntat vestea in editia de marti a emisiunii “Good Morning America” de pe postul TV ABC. “Nu…

- Vestea a fost data de Gretchen Carson - castigatoarea titlului in 1989 si presedinta comitetului Miss America - la emisiunea „Good Morning America" de la ABC. „Nu vom mai juriza candidatele dupa fizic. Asta este ceva foarte important. Nu mai suntem un carnaval, suntem o competitie", a spus…

- Peste 3.600 de persoane vor sustine maine proba scrisa a concursului de incadrare directa, din sursa externa si prin reincadrare, pentru ocuparea celor 770 de posturi de politisti si personal contractual, din Politia Romana.Acestea au trecut de probele eliminatorii specifice fiecarui post. La inceputul…

- Diana Dumitrescu a fost eliminata de la Ferma vedetelor, dupa ce s-a duelat cu Narcisa Suciu, in ediția de joi seara, 8 martie. Cand Diana a ales-o pe Narcisa Suciu pentru duel, toți ceilalți concurenți au ramas uimiți de alegere, Patrizia așteptandu-se sa fie cea care va lupta alaturi de artista. Prima…