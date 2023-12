PRO-VERB: Fă-te frate cu dracul, până treci puntea Fa-te frate cu dracul pana treci puntea – se spune pe la noi, iar indemnul pare a fi unul care sa iți aduca avantaje. Zi ca el și fa ca tine. Capul plecat sabia nu-l taie. Stai intr-un loc calduț, in complicitate cu raul ca sa iți fie bine. Fa targul cu oricine ca sa-ți atingi scopul. Ințelepciunea asta se dovedește a fi insa amara in mintea de pe urma a romanului, care iși da seama ca, pentru binele lui, pentru compromisul facut, mulți oameni au suferit. Iar suferința lor este in carca lui. Raul tras dupa tine nu se dizolva in binele dorit. Te-ai facut frate cu dracu’ doar ca sa treci puntea… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

