Pro TV va avea un show de dating. Cum va „funcționa” Pro TV a oferit mai multe detalii despre noul show de dating, pe care l-a anuntat inca din luna martie. Reality show-ul se numeste „Casatoriti pe nevazute” si este realizat dupa formatul „Married at first sight”. Formatul este urmatorul: „cu ajutorul unor experti in psihologie si genetica, participantii la acest show vor fi ”potriviti” de specialisti cu o persoana complet straina, dar compatibila, cu care vor trebui sa se casatoreasca”, spun cei de la Pro TV . Concurentii vor trece prin teste psihologice, teste de feromoni, atractivitate si chiar teste ADN pentru ca expertii sa le gaseasca jumatatea.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Casatoriti pe nevazute”, cel mai urmarit experiment social al momentului, formatul TV care a schimbat viata multor oameni din toate colturile lumii, vine la Pro TV. Cu ajutorul unor specialisti in psihologie, psihoterapie, psihosexologie, genetica si relatii interumane, cei care vor intra…

- Un nou show de televiziune va incepe curand la Pro TV. Este vorba despre „Casatoriți pe nevazute”, un format de televiziune in care oamenii iși pot gasi perechea. „Casatoriți pe nevazute” este un reality show bazat pe știința, destinat celor care nu au avut noroc in dragoste, dar n-au abondonat inca…

- Asia Express sezonul 4 – Drumul Imparaților va incepe in curand la Antena 1. Show-ul vine cu mici schimbari, atat in privința destinațiilor pe care concurenții le au de strabatut, cat și a prezentatorului. De data asta, Irina Fodor este cea care va insoți vedetele in marea calatorie. Cuprins: Asia Express…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat care au fost rezultatele discutiilor cu noul ministru al Sanatații, legat de testarea elevilor in scoli. „Nu s-a pus problema testarii fara acord parental. Eu personal susțin ca orice testare care este considerata relevanta, non-invaziva, se poate folosi…

- Sportivii pot folosi teste rapide antigen, in locul celor PCR, ordinul comun al Ministerelor Sanatații și al Tineretului și Sportului fiind deja publicat in Monitorul Oficial. Conform protocolului semnat in 6 aprilie 2021, sportivii sa fie testați cu teste rapide pentru COVID-19, in locul celor PCR.…

- Ministrul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familia Luciei Iorga, doctor in psihologie al Armatei Romane. "Am primit astazi o veste trista: doctorul in psihologie al Armatei Romaniei, Lucia Iorga, a trecut la cele vesnice! Sincere condoleante familiei si celor care i-au fost prieteni…

- Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) a receptionat la Botosani 20 de locuinte destinate inchirierii pentru tinerii specialisti din domeniul sanatatii. Cele 15 apartamente cu doua camere si cele cinci garsoniere au costat 3,12 milioane de lei, transmite Agerpres. Beneficiarul investitiei este Consiliul…

- Din cei peste trei milioane de elevi care s-au inscris la examenul de Bac, 696.643 de elevi (23%) nu l-au promovat in perioada 2004-2020, se arata intr-o analiza a Edupedu.ro. Elevii fie nu s-au mai prezentat la examen, deși s-au inscris, fie au luat note sub media generala 6, fie au fost eliminați…