- Pro Romania continua seria de propuneri concrete pentru combaterea efectelor epidemiei de coronavirus. Astfel, parlamentarii PRO Romania vor propune modificari legislative in sensul amanarii plații ratelor bancare, cu 90 de zile, pentru persoanele fizice.

- "PSD constata inca o data ca agenda politica a PNL este in totala contradictie cu prioritatile cetatenilor. Evolutiile efectelor provocate de coronavirus sunt din ce in ce mai ingrijoratoare, iar Guvernul demonstreaza ca este nepregatit, total depasit de situatie si incapabil sa faca fata corespunzator…

- Ministerul Sanatatii a emis astazi Ordinul ministrului Sanatatii pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectarea cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei. Conform…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la Romania TV, ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus".Alegerile locale vor avea loc in vara acestuia an, cel mai probabil in luna iunie. "Vedem o serie de riscuri…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la un post de televiziune, ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus", el adaugand ca organizarea sectiilor de votare in scoli ar fi "un mediu perfect de raspandire…

- Adrian Pau, deputatul Pro Romania de Timis, le sugereaza celor de la PSD cel mai bun candidat care sa intre in lupta pentru Primaria Timisoara. Titu Bojin e solutia, el ar fi cea mai buna (re)achizitie pentru Partidul Social Democrat, sondajele ii dau un plus de zece procente inainte de a intra in cursa.…

- Victor Ponta a anunțat, miercuri seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, moderata de Ionuț Cristache, ca va merge la consultarile de la Palatul Cotroceni convocate de Klaus Iohannis cu o lista cu 240 de semnaturi pentru susținerea lui Remus Pricopie, in solidar cu PSD.Ponta l-a atenționat…

- Birocrația exista in toate țarile și da bataie de cap celor care nu sunt obișnuiți, și nici nu știu sa completeze ,,N’’ formulare pentru a-și desfașura activitatea in condițiile legii. Vrei sa respecți legea, dar birocrația te doboara. De ce pe site-urile Registrului Comerțului sau ANAF nu exista exemple…