- „Astazi, pana la ora 21:00, te așteptam sa vii și sa traiești o experiența inedita, posibila cu ajutorul echipamentelor speciale de pe Caravana SMURD „Fii pregatit” și Centrul Mobil pentru Raspuns la Situații de Urgența, care vor aduce cat mai aproape de realitate diverse tipuri de situații de urgența.…

- Festivalul Național de Muzica Ușoara Mamaia revine, dupa o pauza de 11 ani. Evenimentul cu tradiție se va desfașura, in perioada 25-27 august, in Piațeta Perla, din Mamaia, și va fi prezentat de Liana Stanciu și de Aurelian Temișan. Pe lista oficiala nu figureaza insa Andreea Antonescu și Andreea Balan,…

- Producatorul si DJ-ul timisorean K-lu a lansat recent un nou videoclip la piesa „In on ear“, care face parte din E.P,-ul „Square Shape“, care are o grafica realizata de Lux iar mixul și masterul executat de Mighty Boogie. Artistul timișorean pe numele sau adevarat Alin Constantin, va fi prezent la Muzicon…

- Olimpic Zarnești este singura echipa brașoveana ce va evolua in turul doi al Cupei Romaniei, anunța Radio Romania Brasov FM. Gruparea antrenata de Mihai Stere a eliminat in primul tur Kids Tampa, pe Stadionul ICIM, dupa un succes clar, scor 6 la 2. Goluri victoriei zarneștenilor au fost marcate de Sergiu…

- In ciuda faptului ca trupa timișoreana Fara Filtru nu are parte deocamdata de nicio inregistrare oficiala, aparițiile formației au reușit sa incante o sumedenie de urechi și minți care degusta aranjamente muzicale inspirate și texte așijderea. Așa s-a intamplat și sambata seara la Manufactura in Timișoara,…

- O trupa care era cap de afiș al Electric Castle nu mai canta, iar anunțul a fost facut in timpul festivalului. ”Suntem plini de dezamagire sa va informam ca The Chemical Brothers nu se va putea alatura noua in aceasta seara din cauza unui membru care a dezvoltat o infecție a urechii dupa cele mai…

- Trupa americana Eagles, celebra in intreaga lume pentru melodia „Hotel California”, a anuntat, joi, dupa o jumatate de secol de cariera, un turneu de adio care va incepe in septembrie la New York si care s-ar putea prelungi.

- Formația braziliana NervoChaos va susține un concert la Timișoara, in deschiderea lor urmand sa evolueze trupa italiana Violentor. NervoChaos s-a nascut in toamna anului 1996, cu dorința de a crea muzica agresiva și haotica. Trupa braziliana și-a caștigat renumele pe scena muzicala extrema datorita…