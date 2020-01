Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunța ca vineri la pranz este ceața densa pe autostrada Sibiu-Deva și ca vizibilitatea scade, pe unele tronsoane, sub 50 de metri. De asemenea, se circula in condiții de ceața și pe A10, intre Turda și Aiud, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul…

- ISU Alba intervine in orașul Teius la un accident rutier (pieton lovit de o autoutilitara) cu 1 SMURD B2, 1 SMURD TIM (terapie intensiva mobila) si 1 ASAS. Victima (barbat, aprox. 30 ani) este in stop cardio respirator si in aceste momente se fac manevre pentru resuscitare. ISU Alba. Traficul este blocat…

- Statul roman a cheltuit sume consistente pentru extradarea romanilor care au comis infractiuni in strainatate. Anul trecut, ”factura” a fost de peste 7 milioane lei, iar in 2019, pana in octombrie se cheltuisera alți 5 milioane de lei pe extradari. In jur de 60 de romani sunt adusi in tara, lunar, dupa…

- Astfel in week-endul proaspat incheiat, clubul Top Dance a fost angrenat in comeptitia desfasurata la Turda – Cupa Potaissa editia a XXIV-a si Szentes International Open – competitte de talie la nivel international, reprezentnat Romania cu success la competitia din Ungaria Cupa Potaissa,…

- Cinci șoferi din Sebeș, Aiud, Țelna, Santimbru și Turda s-au ales cu dosare penale in weekend, in Alba, dupa ce au fost prinși de polițiști in timp ce conduceau autovehicule sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, la data de 2 noiembrie 2019, in jurul orei 01.30, polițiștii Biroului Rutier Sebeș…

- Ziarul Unirea Un tanar din Alba, aflat in vizita in Italia, a caștigat la loto o suma de bani, dupa ce a nimerit 4 numere caștigatoare Bogdan Andone un tanar din Aiud, aflat in Italia in vizita, este proaspatul caștigator al unui premiu in bani, la extragerea loto din data de 12 octombrie. Tanarul povestește…

- O serie de suspiciuni planeaza asupra unui concurs pentru ocuparea a patru locuri de munca la spitalul din Aiud. La o zi dupa proba scrisa și afișarea notelor, managerul unitații medicale a luat decizia de a suspenda concursul. Pe de o parte, managerul instituției, Bogdan Adrian Popa, afirma ca decizia…

- Un accident rutier s-a produs joi, in jurul orei 12:20, pe Autostrada A10, intre Turda și Aiud. Un șofer a lovit cu mașina jaloanele care restricționeaza traficul dinspre Turda spre nodul rutier Aiud. Mașina avariata a fost surpinsa de un alt participant la trafic, care a postat apoi imaginea pe rețeaua…