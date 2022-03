Stiri pe aceeasi tema

- Anton Herascenko, consilier in Ministerul de Interne al Ucrainei, a declarat sambata ca vor exista si alte acorduri cu Rusia pentru a stabili coridoare umanitare prin intermediul carora sa fie evacuati civilii din comunitatile aflate pe linia frontului, in contextul invaziei ruse in Ucraina, transmite…

- Forțele ruse au atacat orașul Jitomir in dimineața zilei de vineri, 4 martie și, potrivit imaginilor furnizate de Serviciul regional de Urgența, jumatate din cladirea Liceului nr. 25 a fost pusa la pamant, a informat publicația ucraineana Obozrevatel.Atacul a fost anunțat la ora 09.20 de primarul orașului,…

- Printul Charles, mostenitorul Coroanei britanice, a iesit marti din rezerva obisnuita a familiei regale si si-a exprimat solidaritatea cu ucrainenii, in urma invaziei ruse a Ucrainei, pe care o denunta drept un atac ”impotriva libertatii”, relateaza AFP. ”Ceea ce am trait noi in teribila tragedie…

- Ucraina este dominata de Rusia la toate capitolele, dar armata roșie inca nu a reușit sa rapuna bravul popor ucrainean. Kievul are un mare as in maneca: dronele turcești Bayraktar TB-2. Noi imagini publicate de armata Ucrainei arata cum o drona adusa din Turcia lovește un sistem antiaerian BUK intr-o…

- Zeci de civili, unii dintre ei narmați, au oprit avansarea unei coloane de tancuri rusești in regiunea Cernihiv, in nordul Ucrainei, au anunțat Forțele Armate ucrainene, pe contul oficial de Facebook , unde a fost postat și un scurt film. „La periferia orașului Koryukivka, in regiunea Cernihiv, oamenii…

- Locuitorii din Chișinau, speriați de conflictul militar din Ucraina, au inceput sa-și faca provizii, astfel ca au ieșit la cumparaturi in numar mare, relateaza portalul Unimedia din Republica Moldova. Un magazin din rețeaua Metro a fost practic luat cu asalt astazi, 24 februarie, rafturile acestuia…

- In aceasta dimineața, oamenii au format cozi lungi la bancomate, in fața bancilor din Kiev, capitala Ucrainei. Imagini au inceput sa circule pe rețelele sociale, cu ucrainenii care au dat fuga la bancomat sa iși retraga banii de la bancile din Kiev, imediat dupa ce Rusia a inceput invazia Ucrainei,…

- Imagini din satelit arata ca Rusia si-a retras unele echipamente militare din apropierea Ucrainei, dar au sosit altele, iar Rusia continua sa dispuna de numeroase forte si materiale militare in apropierea tarii vecine, a indicat joi o companie privata americana, transmite Reuters. Fii la curent…