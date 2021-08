Stiri pe aceeasi tema

- Perseidele 2021. Ploaie de stele in noaptea de joi spre vineri. In noaptea de 12 spre 13 august se produce maximul curentului de meteori Perseide. Astfel, pe cer se vor observa mai multe stele cazatoare decat de obicei. Se vor putea vedea 50-60 de stele cazatoare pe ora, au mai informat reprezentanții…

- În noaptea de 12 spre 13 august se produce maximul curentului de meteori Perseide, ceea ce înseamna ca se vor vedea mai multe stele cazatoare decât de obicei. Pentru a le vedea trebuie sa ieșiți în afara orașelor și sa priviți cerul cu ochiul liber, dupa miezul nopții, pâna…

