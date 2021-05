Stiri pe aceeasi tema

- Trei planete ale sistemului solar pot fi vazute, in luna mai seara, pe cer, cu ochiul liber – Venus, Marte și Mercur. Astronomii anunța ca ca planeta Venus e mai puțin vizibila la inceputul lunii, Marte nu este foarte stralucitoare, iar Mercur se vede cel mai bine in primele douazeci de zile din luna…

- Daca te atrag fenomenele cosmice atunci urmarește spectaculoasa ploaie de stele cazatoare din perioada 22 – 24 aprilie 2021. Ploaia de meteoriți va putea fi urmarita cu ochiul liber și din țara noastra. Cu o condiție, insa! Cerul trebuie sa fie senin. Fenomenul este cunoscut sub demunirea de Lyride…

- În acesta luna Marte continua sa se departeze de Terra și se vede tot mai slab, dar dimineața, în jurul orei 6.30 poate fi vazuta planeta Jupiter care este destul de stralucitoare. Un mare hexagon, format din stele stralucitoare poate fi observat seara pe cer, cele șase fiind Sirius, Polux,…