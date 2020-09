Prioteasa a spus adio Consiliului Județean Dolj. Dupa 16 ani in care a condus județul Dolj și Consiliul Județean, Ion Prioteasa și-a luat astazi ramas bun de la consilierii județeni cu care a lucrat in acest mandat. A fost ultima ședința ordinara a CJ Dolj din legislatura 2016-2020 și ultima condusa de Prioteasa in calitate de președinte al Consiliului Județean. El a anunțat, inainte de ședința, ca acest ultim mandat poate fi considerat cel mai bun din cariera sa, avand in vedere investițiile facute in infrastructura județului, in sanatate și in cultura. Prioteasa le-a urat consilierilor județeni…