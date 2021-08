Prioritizarea investiţiilor ar putea fi stabilită prin votul cetăţenilor RESITA – Fundatia Comunitara Banatul Montan lanseaza un sondaj de opinie pe baza caruia sa fie intocmita o lista a celor mai importante proiecte pentru comunitate. Sub genericul „Votam și susținem impreuna un proiect major pentru Reșița“, fundatia invita cetatenii sa completeze un scurt sondaj prin care pot sa isi exprime votul referitor la proiectele prioritare care ar trebui implementate! Temele propuse sunt in legatura cu mobilitatea urbana și infrastructura de transport, educația, sanatatea sau imbunatațirea serviciilor publice. Sondajul poate fi completat accesand linkul: http://sondaje.crperesearch.ro/index.php/279257?lang=ro.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

