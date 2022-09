Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a cerut azi imperativ in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg cu ocazia prezentarii Starii Uniunii de catre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca Romania sa fie primita cat mai repede in Spațiul Schengen. El a precizat ca nu e…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri, la Strasbourg, ca va urma o perioada dificila pentru companiile si gospodariile din Europa, ea evocand consecintele economice ale razboiului din Ucraina. ”Momentele care ne asteapta nu vor fi usoare. Fie ca vorbim de familii care…

- Uniunea Europeana va aloca 100 de milioane de euro pentru a ajuta la reconstruirea scolilor din Ucraina, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in discursul sau anual privind starea Uniunii Europene, sustinut in plenul Parlamentului European la Strasbourg.

- Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, este invitata speciala a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia discursului anual privind starea Uniunii Europene pe care il susține in Parlamentul European de la Strasbourg.Olena Zelenska a fost intampinata cu ropote de aplauze de parlamentarii…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, isi va sustine miercuri, in fata Parlamentului European reunit in plen la Strasbourg, discursul sau privind starea Uniunii Europene, urmat de o dezbatere cu eurodeputatii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmeaza sa sustina, miercuri, in fata Parlamentului European reunit in plen la Strasbourg, un discurs cu privire la starea Uniunii Europene, urmat de o dezbatere cu eurodeputatii, conform Agerpres.

- ”Avem nevoie mai mult ca niciodata de unitate, in timp ce Rusia foloseste energia ca arma impotriva Europei. Santajarea societatilor noastre prin aprovizionarea cu energie este un mijloc prin care Rusia sa slabeasca si sa distruga sustinerea europenilor a Ucrainei si distrugerea unitatii noastre”, a…

- Din 2018, Oana Tache s-a alaturat ca voluntar campaniilor Parlamentului European și promoveaza activ valorile europene. In 2021 ea a devenit primul influencer roman care a intalnit-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul unei intalniri informale post State of The Union. Totodata,…