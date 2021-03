Conform Hotnews , comentariile prințului William au fost facute in timpul unei vizite in Londra de Est, acesta precizand de asemenea ca nu a discutat cu fratele sau dupa interviul difuzat de CBS in SUA, dar ca urmeaza sa o faca.Marți, regina Elisabeta a II-a i-a asigurat pe prințul Harry și pe soția sa Meghan de afecțiunea ei și a promis ca va investiga „in privat” de acuzațiile de rasism lansate de cuplu, asigurandu-i ca ii iau „foarte in serios”. Regina s-a declarat de asemenea „intristata” de dificultatile impartasite de cei doi si si-a exprimat dragostea fata de acestia intr-un comunicat remis…