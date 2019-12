Irina Rimes, probleme de sănătate. Anunțul făcut de Horia Brenciu

Irina Rimes are probleme de sănătate. Potrivit lui Horia Brenciu, artista „a intrat în operație”. „Astăzi n-o sa trec in revistă realizările mele din ultimul deceniu, ci as vrea sa va spun ca prietena și colega mea Irina Rimes a intrat in operație. Orice gând bun… [citeste mai departe]