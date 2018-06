Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Philip, sotul reginei Marii Britanii, implineste astazi 97 de ani. In onoarea ducelui de Edinburgh, la Londra vor fi trase 41 de salve de tun. Anul trecut, el s-a retras din viața publica și a renuntat la toate activitațile regale.

- Teatrul Luceafarul din Iași a devenit, de cateva sezone incoace, un mesager important al culturii teatrale romane, prezentandu-și in turnee și festivaluri internaționale din strainatate producțiile scenice. Cu doar cateva zile in urma, echipa spectacolului Hansel și Gretel a revenit dintr-un amplu turneu…

- Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord implineste azi 92 de ani. Regina Elisabeta a II-a (Elizabeth Alexandra Mary de Winsdor) s-a nascut la 21 aprilie 1926, la Londra, fiind fiica printului Albert, duce de York, viitorul rege George al VI-lea,…

- Printul Philip al Marii Britanii, sotul reginei Elizabeth a II-a, se simte bine dupa interventia chirurgicala suferita la un sold miercuri, la un spital din Londra, a anuntat biroul de presa de la palatul Buckingham, citat de AFP, scrie Mediafax.Ducele de Edinburgh a fost internat, marti,…

- Printul Philip, sotul in varsta de 96 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost internat marti intr-o clinica din Londra, unde va suporta o operatie la sold ce va avea loc miercuri, au anuntat reprezentantii Palatului Buckingham, citati de Reuters si AFP. "Alteta Sa Regala Ducele de…