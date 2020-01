Stiri pe aceeasi tema

- Publicatia britanica The Guardian a publicat o investigatie cu multe aspecte interesante, despre un atacat informatic care l-a avut ca victima pe celebrul magnat american Jeff Bezos. In mai 2018, Bezos a primit un video pe WhatsApp din partea printului Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, cu care…

- PrințulMohammed bin Salman i-a piratat telefonul lui Jeff Bezos, fondatorulAmazon și patron al ziarului Washington Post, folosindu-se deaplicația Whatsapp. Cinci luni mai tarziu, Jamal Khashoggi, careera jurnalist la publicația lui Bezos, a fost ucis iar cadavrulacestuia a disparut.Mohammed bin Salman,…

- Telefonul miliardarului Jeff Bezos, CEO-ul Amazon si proprietarul Washington Post, a fost spart in 2018, cu cateva luni inainte de uciderea lui Jamal Khashoggi, jurnalist al publicatiei, au relatat surse pentru The Guardian, fapt care naste intrebari despre implicarea printului saudit in incercari de…

- Cinci sauditi au fost condamnati la moarte in procesul uciderii jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, a anuntat luni procurorul general al Arabiei Saudite, relateaza AFP si Reuters. Nu a fost emisa nicio acuzatie impotriva lui Saud al-Qahtani, un consilier apropiat al printului mostenitor Mohammed…

- Potrivit agentiei citate, regele saudit si directoarea CIA au discutat despre "chestiuni de interes" si la intrevedere au participat de asemenea ministrii de externe si interne de la Riad, precum si ambasadorul SUA in regat.Nu au fost insa comunicate detalii despre subiectele discutate…

- Kushner s-a exprimat in cadrul Future Investment Initiative (FII), un mare forum de trei zile supranumit si 'Davos al desertului', care reuneste la Riad inalti responsabili politici si economici veniti din lumea intreaga. 'Daca doriti sa investiti in Cisiordania sau in Gaza, problema care va face…