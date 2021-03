Prințul Harry a povestit in celebrul interviu acordat gazdei Oprah Winfrey ca familia casei regale i-a intrerupt veniturile la inceputul anului 2020. De atunci, s-a bazat, in principal, pe moștenirea lasata de mama sa, Prințesa Diana, care a murit in urma unui accident de mașina in 1997. In interviul foștilor duci de Sussex, Prințul Harry i-a spus lui Oprah Winfrey ca a incetat sa mai primeasca sprijin financiar „in primul trimestru al anului 2020”, scrie Insider.com . In interviul de doua ore, difuzat duminica seara la postul de televiziune CBS, acesta a marturisit ca banii mamei sale au facut…