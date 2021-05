Prințul Harry a f[cut noi delcarații controversate legate de casa britanica regala. In cel mai nou interviu, Harry și-a acuzat tatal, pe Prințul Charles, ca l-a crescut in mod greșit. Ducele de Sussex a asemanat copilaria și adolescența in familia regala cu viața unui „animal intr-o cușca la gradina zoologica”. „Nu vreau sa dau vina pe nimeni. Nu cred ca ar trebui sa aratam cu degetul sau sa invinuim, dar atunci cand vine vorba de creșterea unui copil, daca eu am suferit o forma de durere și suferința pentru ca și ea a fost suferita de tatal meu sau de parinții mei, atunci eu voi rupe acest ciclu,…