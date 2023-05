Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anunțat o infrangere a „formațiunilor ucrainene” care ar fi atacat regiunea Belgorod din Rusia, noteaza Kyiv Independent. CITESTE SI Protest la Disneyland Paris: Sute de angajați au intrat in greva pentru a obtine salarii mai mari 15:57 29 Printul Harry a pierdut…

- Protest la Disneyland Paris: Sute de angajați au intrat in greva pentru a obtine salarii mai mari. Mai multe sute de salariati de la parcul de distractii Disneyland Paris au intrat marti dimineata in greva, sustinuti de confederatia sindicala CGT, pentru a obtine o majorare salariala de 200 de euro…

- Cele mai multe arestari au fost facute in Marea Britanie. O serie de investigatii pentru a identifica alte persoane care se afla in spatele conturilor de pe dark web sunt inca in curs de desfasurare. Intrucat autoritatile de aplicare a legii au obtinut acces la listele extinse de cumparatori ale vanzatorilor,…

- Poliția din Missouri a arestat in aceasta saptamana patru cetațeni romani care sunt acuzați ca au furat bijuterii in valoare de peste un milion de dolari, dintr-un magazin din Florida, scrie site-ul televiziunii americane Fox News.Pe 11 aprilie, doua femei și un barbat au intrat intr-o bijuterie pe…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis o alerta de calatorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, din cauza numarului mare de calatori din perioada Paștelui catolic. Poliția de Frontiera britanica a anunțata perturbari ale activ

- Politistii din Bacau a anuntat, sambata seara, ca barbatul retinut cu o zi inainte pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice a fost plasat sub control judiciar, relateaza News.ro.Barbatul in varsta de 56 de ani fusese retinut dupa ce in spatiul public au aparut imagini…

- Printul Harry va incalca protocolul regal pentru a depune marturie la un tribunal din Londra, in dosarul care in care se judeca cu grupul de presa Mirror Group Newspapers (MGN), informeaza News.ro.Printul Harry acuza trustul MGN ca foloseste tehnici ilegale pentru a obtine informatii si ca a scris…