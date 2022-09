Prințul George și Prințesa Charlotte sunt la înmormântarea de stat a Reginei Stranepoții Reginei, Prințul George și Prințesa Charlotte, s-au alaturat luni (19 septembrie) altor membri seniori ai familiei regale la inmormantarea de stat a celui mai longeviv monarh al Marii Britanii, a Reginei Elisabeta a II-a. Cei doi copii mai mari ai prințului William și Catherine, prințesa de Wales, moștenitorul tronului, și-au insoțit parinții și alți membri ai familiei regale pentru serviciul de la Westminster Abbey, potrivit Reuters. Prințul George și Prințesa Charlotte sunt și ei la inmormantarea Reginei Elisabeta a II-a, strabunica lor, la o parte a ceremonialului Liderii britanici… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

