Printul de Wales s-a reintalnit, in timpul turneului sau in Australia, cu o admiratoare care l-a sarutat in urma cu aproape 40 de ani, in 1979, scrie NEWS.RO,citand BBC.

- Printul Charles de Wales a adresat, in timpul unei vizite in zona Marii Bariere de Corali din Australia, un apel oamenilor de afaceri pentru a face tot ce le sta in putinta sa ajute oceanul “sa se vindece”, informeaza vineri ...

- Printul Charles de Wales a adresat, in timpul unei vizite in zona Marii Bariere de Corali din Australia, un apel oamenilor de afaceri pentru a face tot ce le sta in putinta sa ajute oceanul "sa se vindece", informeaza vineri Press Association. Charles a facut o excursie in larg intr-o ambarcatiune cu…

- Camilla Parker Bowles s-a casatorit cu Prințul Charles in 2005 și, in ciuda faptului ca ar fi putut fi numita Camilla, Prințesa de Wales, ea a ales sa nu foloseasca aceasta titulatura. Motivul? Ei bine, abia acum ieșit la iveala și a surprins, fara doar și poate, o lume intreaga.

- Meghan Markle a fost botezata la anglicanism in cadrul unei ceremonii secrete, scrie presa britanica. Jurnaliștii au aflat ca botezul care a avut loc, marți seara, a fost facut de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, cel mai inalt prelat al Bisericii Anglicane. Meghan care a studiat la Școala…

- Redactorul sef al editiei americane a revistei Vogue, care este britanica si a primit anul trecut titlul de Dame, si-a pastrat ochelarii sai marca inregistrata in timp ce a stat, in primul rand, alaturi de regina si a discutat cu ea, la defilarea designerului Richard Quinn de marti. Grant Harrold, un…

- Pentru intreaga lume, nunta Dianei Spencer cu Printul Charles a fost nunta secolului. Din pacate, pentru cea care urma sa fie Printesa de Wales a fost ”cea mai groaznica zi din viata ei”, asa cum recunoaste chiar ea in documentarul ”Diana: In her Words”, difuzat de National Geographic la implinirea…

- In 1981, Diana Spencer devenea soția Prințului Charles al Marii Britanii, caștigand titlul de Prințesa de Wales. Insa, puțini știu ca inainte sa puna ochii pe cea care avea sa-i devina prima soție, Charles a avut o relație de doi ani cu sora acesteia, Lady Sarah Spencer. Charles, la prima intalnire…