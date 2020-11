Stiri pe aceeasi tema

- Presa britanica relateaza recent de ultima mutare facuta de Prințul Harry și Meghan Markle. Intr-o singura noapte, spun cei de la TheSun, au luat tot ce mai aveau in fosta locuința din Frogmore Cottage. Meghan Markle și Prințul Harry s-au mutat definitv din Frogmore Cottage Cei de la TheSun au reușit…

- Este posibil ca Harry sa fi ales sa-i ureze tatalui sau o zi de naștere fericita in privat. In acest moment, se așteapta ca Meghan Markle și prințul Harry sa incalce tradițiile regale. Cu toate acestea, asta nu inseamna ca suntem inca puțin surprinși de fiecare data cand o fac. Tatal lui Harry, prințul…

- S-a aflat ce s-a intamplat dupa ce prințul Harry și Meghan Markle au facut anunțul prin care au renunțat la titlurile nobiliare ale Casei Regale din Anglia. Prințul William a ramas fara cuvinte, considerand ca prințul Harry și Meghan Markle au tradat-o pe Regina. Dezvaluirea a fost facuta in cartea…

- Potrivit unor declarații pe care un expert in probleme monarhice le-a facut revistei Newsweek, s-ar putea ca Regina Elisabeta II sa fie inlaturata de la putere in mai multe țari, Barbados fiind teritoriul care ar putea provoca prabușirea acestui ‘castel din carți de joc‘. Marți, aceasta insula din…

- Portarul international francez Alphonse Areola, jucatorul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, a fost imprumutat pentru un sezon, cu optiune de cumparare, formatiei engleze Fulham, nou promovata in Premier League, informeaza AFP. Areola, in varsta de 27 ani, legat prin contract de PSG pana in 2023,…

- Atac mafiot filmat în Anglia, doi barbați au fost tâlhariți în casa. Agresorii, tot români le-au furat 100 de mii de lire, în timp ce victimele i-au implorat sa le cruțe viața.

- Olivia Stan are 34 de ani, este absolventa a Facultatii de Teologie din Bucuresti si a mai urmat cursurile Academiei de Gambeling din Anglia. Tanara a inceput sa faca sport la varsta de 17 ani, dupa ce i-a murit mama. Ani de zile a muncit in strainatate ca sa-si plateasca studiile, iar acum s-a intors…