- Papa Francisc si cancelarul german Angela Merkel au discutat despre schimbarile climatice in cadrul vizitei de ramas bun efectuate joi de cancelarul german la Vatican, relateaza dpa. Angela Merkel a salutat faptul ca problema schimbarilor climatice se afla in atentia Sfantului Parinte. Papa Francisc…

- Activista suedeza in varsta de 18 ani i-a criticat, marți, pe liderii lumii pentru ”promisiunile lor goale” de a aborda situația de urgența climatica prin care trece planeta. ”Bla, bla, bla”, a spus Greta Thunberg in discursul sau din cadrul summit-ului Youth4Climate de la Milano, referindu-se la declarațiile…

- Printul Charles si sotia sa Camilla, ducesa de Cornwall, alaturi de ducii de Cambridge, vor asista saptamana viitoare la Londra la avanpremiera mondiala a noului lungmetraj din seria James Bond, au anuntat intr-un comunicat cei patru membri ai Casei regal britanice, relateaza luni EFE, potrivit Agerpres.…

- Inca un tanar cu potential in tricoul Politehnicii: fundasul Razvan Prodan a semnat un contract pe doi ani de zile cu clubul alb-violet. Razvan Mihai Prodan s-a nascut pe 18 iulie 1999, la Glasgow (Scotia). Este fiul fostului international roman Daniel Prodan si, precum tatal sau, evolueaza in centrul…

- Intampinata de ceața și de vant puternic, delegația Israelului s-a invartit o jumatate de ora deasupra Insulelor Feroe. Era sa zboare la Glasgow sau la Copenhaga, de unde ar fi urmat sa revina cand permitea vremea. Jucatorii au tras o sperietura zdravana. Jucatorii naționalei Israelului au avut mari…

- Raportul expertilor ONU in domeniul climei (IPCC), asteptat luni, va fi „cel mai puternic avertisment lansat vreodata” cu privire la rolul comportamentului uman in incalzirea globala, a declarat Alok Sharma, care va conduce COP26, conferința pentru clima de la Glasgow in noiembrie. ”Comportamentul uman…

- Regatul Unit risca sa inregistreze temperaturi de peste 40°C vara, chiar daca incalzirea globala a planetei ar fi limitata la 1,5°C, avertizeaza joi meteorologi, relateaza AFP. Acest prag al incalzirii globale corespunde celui mai ambitios obiectiv stabilit prin Acordul de la Paris privind…

- Papa Francisc va participa la Conferinta ONU asupra schimbarilor climatice (COP26) preconizata pentru noiembrie, la Glasgow, daca starea de sanatate ii va permite, au anuntat luni episcopii romano-catolici din Scotia, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Participarea papei Francisc, printre…