Stiri pe aceeasi tema

- Printre persoanele eliberate in cursul zilei de ieri de teoriștii Hamas se afla și o romanca. Este vorba despre Danielle Aloni, cu dubla cetațenie israeliano-romana, alaturi de fiica sa de 6 ani, Emilia Aloni, potrivit listei numelor ostaticilor publicate de CNN.

- Danielle Aloni, femeia cu origini romanești luata ostatica in urma atacului din 7 octombrie asupra Israelului, se afla - alaturi de fiica sa de cinci ani - printre cei 13 ostatici eliberați vineri seara de catre Hamas, in urma acordului mediat de Qatar, conform listei publicate de Times of Israel. Printre…

- Incetarea temporara a focului dintre Israel și Hamas va incepe vineri dimineața, la ora locala 7:00 (aceeași ora in Romania), iar un prim grup de ostatici, format din 13 persoane, va fi eliberat in dupa-amiaza aceleiași zile, a anunțat joi un purtator de cuvint al Ministerului de Externe din Qatar.…

- Guvernul israelian și Hamas au convenit asupra unui armistițiu de 4 zile in Fașia Gaza, timp in care vor fi eliberați 50 de ostatici deținuți de palestinieni și 150 de prizonieri palestinieni din Israel. Cotidianul Times of Israel scrie ca guvernul a anunțat o prelungire cu o zi a acordului de incetare…

- Echipa nationala a Israelului a disputat, duminica, in Kosovo, primul din cele patru meciuri pe care le are programate in 10 zile, care vor decide daca israelienii se califica la Euro 2024 din grupa din care face parte si Romania, relateaza Times of Israel, potrivit news.ro.In timp ce se intona imnul…

- Una dintre ostaticele folosite de Hamas pentru a spori presiunile asupra guvernului israelian are origini in Romania. Danielle Aloni, cea obligata de teroriști sa vorbeasca in videoclip, are parinți nascuți in Romania. Pentru ea și o parte din familia sa extinsa exista apeluri pe rețelele sociale dupa…

- Doua ostatice americane, mama și fiica, deținute de Hamas au fost eliberate „din motive umanitare”, a declarat purtatorul de cuvant al ramurii armate a organizației, Abu Ubaida. Acesta a spus ca a fost un raspuns la eforturile de mediere din Qatar și pentru a „dovedi poporului american și lumii ca afirmațiile…

- O politista din Israel a fost capturata de teroristii Hamas, legata la maini si agresata, apoi plimbata pe strazile din Gaza, acolo unde militantii au aplaudat gestul ingrozitor al teroristilor. Imaginile greu de privit au fost postate pe X, fosta retea sociala Twitter, pe pagina Nexta_TV, pagina cunoscuta…