- Un cuplu din New York care „pescuia cu magnetul” intr-un lac a avut o mare surpriza cand a reușit sa traga din apa un seif plin cu bancnote in valoare totala de 100.000 de dolari, potrivit The Guardian.

- Un cuplu care iși reamenajeaza noua casa a suferit șocul vieții lor dupa ce au descoperit o camera secreta in spatele unui perete in casa pe care au cumparat-o de patru ani. Cuplul a facut aceasta descoperire atunci cand s-au decis sa scoata covorul din subsolul casei pentru a renova acea incapere.…

- Poliția din New York a intervenit in forța la Universitatea Columbia, care a ajuns epicentrul protestelor fața de razboiul din Fașia Gaza care au cuprins campusurile americane. I-au scos pe manifestanți dintr-o cladire in care se baricadasera din noaptea precedenta. Au fost facute zeci de arestari.…

- Trupul, in stare avansata de descompunere, a fost observat vineri seara plutind in Bega de un trecator, care a sunat la 112. Cadavrul a fost scos din apa, iar Poliția incearca sa afle identitatea victimei, potrivi unui comunicat transmis de IPJ Timiș.Polițiștii din Timișoara au fost alertați ieri, in…

- O romanca si sotul sau, ambii in varsta de circa 40 de ani, sunt acuzati de tainuire de cadavru, dupa ce a facut avort acasa si a ascuns fatul de patru luni in congelator, informeaza News.ro, care citeaza Corriere della Sera.Politia a fost alertata de medicii de la policlinica Casilino dupa ce femeia…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Infractionalitatii Economico ndash; Financiare au intervenit intr un caz delicat de utilizare a actelor nereale la autoritatea vamala. In data de 28 martie, a fost surprins in flagrant un transport suspect de marfuri, in care s au descoperit nereguli…

- Polițiștii de investigații criminale din Onești au pus in aplicare, pe 08 martie, 3 mandate de percheziție in comuna Ștefan cel Mare, la domiciliile a 3 tineri cu varste cuprinse intre 19 și 23 de ani, banuiți de comiterea infracțiunilor de furt calificat și complicitate la furt calificat. Pe 05 marti,…

- Greșelile se platesc! O femeie de 78 de ani, din Denver, va primi despagubiri in valoare de 3,76 milioane de dolari (2,9 milioane de lire sterline), dupa o gafa a poliției. Casa femeii a fost perchezitionata de politie, care se afla in cautarea unei masini furate, in urma unei erori a aplicației Find…