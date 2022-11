Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se confrunta cu o "nevoie acuta" de echipamente pentru apararea sa antiaeriana in "acest moment critic" in care Rusia loveste masiv siturile sale energetice, a declarat vineri, la Kiev, Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al presedintelui Joe Biden, relateaza AFP."Recunoastem…

- Jake Sullivan, consilierul pentru Securitate Nationala al presedintelui Joe Biden, a efectuat vineri o vizita neanuntata la Kiev unde s-a intalnit cu președintele Volodimir Zelenski. Oficialul american spune ca Ucraina se afla intr-un „moment critic” și are „nevoie acuta” de aparare antiaeriana.

- Deși a devenit o rutina de cand Rusia a invadat Ucraina ca președintele american Joe Biden și omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, sa discute la telefon de fiecare data cand SUA anunța un nou pachet de asistența militara pentru Kiev, o astfel de convorbire intre cei doi lideri, purtata pe data…

- Noi atacuri cu drone au avut loc, luni seara, asupra Kievului, dupa ce dimineața, dronele kamikaze trimise de ruși au avariat mai multe cladiri și au ucis cel puțin patru persoane. Tot luni, forțele ruse au lovit infrastructura energetica din trei regiuni ucrainene, provocand intreruperi de curent electric…

- Mai mulți oficiali americani și aliați din domeniul securitații cred ca Iranul a acceptat sa livreze Rusiei un prim transport de rachete balistice sol-sol și drone de atac pe care Moscova vrea sa le foloseasca in razboiul Ucraina, scrie The Washington Post, citat de The Guardian și de The Kyiv Independent.Ziarul…

- Decizia Washingtonului de a trimite o noua transa de ajutor militar Kievului constituie o amenintare la adresa intereselor Moscovei si sporeste riscul unei confruntari armate intre Rusia si Occident. Despre aceasta a declarat a ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, transmite Reuters . „Vedem in aceasta…

- Consilierul pentru securitate nationala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a dat asigurari duminica ca vor exista consecințe „catastrofice” in cazul in care Rusia folosește o arma nucleara in Ucraina și a informat ca SUA vor adopta noi sancțiuni economice impotriva Rusiei daca Kremlinul iși va duce la…

- Autoritațile de la Kiev au arestat doua persoane care lucrau pentru serviciile secrete ruse și care planuiau sa il ucida pe ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, și pe șeful agenției de informații din cadrul armatei, generalul Kirilo Budanov, a anunțat luni Serviciul de Securitate al Ucrainei…