Se scrie istorie in Danemarca! Printesa Mary va deveni la sfarsitul lunii prima regina care s-a nascut in Australia. Asta dupa ce regina Margareta a anuntat ca va abdica in favoarea fiului sau, Frederik. Viitoarea suverana l-a cunoscut pe print in anul 2000 intr-un pub din Sydney. In luna noiembrie, Frederik a fost acuzat ca si-ar fi inselat sotia cu un model.