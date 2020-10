Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si India au semnat marti, la New Delhi, un acord-cheie in domeniul militar si au convenit intensificarea cooperarii lor in regiunea indo-pacifica pe fondul tensiunilor cu China, transmite dpa. Acordul are loc cu doar o saptamana inaintea scrutinului prezidential din SUA si intr-o perioada…

- Seful Pentagonului Mark Esper a anuntat marti ca il va insoti in India saptamana viitoare pe secretarul de stat Mike Pompeo pentru a consolida alianta Washingtonului cu New Delhi in fata ambitiilor Chinei in zona indo-pacifica, informeaza AFP. "India va fi cel mai important partener pentru…

- Europa a devenit noul focar de coronavirus al lumii, raportand acum mai multe cazuri decat Statele Unite, Brazilia și India, potrivit cifrelor Organizației Mondiale a Sanatații, iar multe guverne de pe continent au decis inchiderea barurilor și restaurantelor sau limitarea

- Statele Unite ale Americii (SUA), țara cu cele mai multe cazuri confirmate de COVID-19, a depașit pragul de 7,8 milioane infectari și a ajuns la peste 217.000 decese, conform datelor Worldometer.com. In ultimele 24 de ore, in SUA au fost inregistrate 53.668 noi infectari și au fost confirmate 938 de…

- Într-un discurs adresat marți Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (UNGA), președintele chinez Xi Jinping a cerut lumii sa faca eforturi în ”susținerea valorilor pacii, dezvoltarii, echitații, justiției, democrației și libertații împartașite de noi toți”, potrivit…

- Mai mult de 30 de milioane de contaminari cu SARS-CoV-2 si 940.000 de decese asociate acestuia au fost inregistrate in intreaga lume de la finalul anului trecut, cand noul coronavirus a fost depistat in Wuhan (China). Potrivit site-ului Universitatii Johns Hopkins, cele mai multe cazuri au fost inregistrate…

- La 30 de ani, conducatoarea Bhutanului a devenit mama pentru a doua oara, iar povestea ei de viata este o pendulare intre curiozitate si fascinatie. Numita si Kate din Himalaya, Jetsun s-a „prezentat“ lumii recent, publicand imagini cu familia regala a acestui stat cu 700.000 de locuitori, situat intre…

- Franța ii testeaza acum pe toți calatorii care ajung in aeroporturi și porturi, pe cei veniți din 16 țari in care circulația virusului este intensa iar numarul de contaminari este mare. Exista și excepții – cei care fac dovada unui test negativ COVID-19, facut cu 72 de ore inainte de data plecarii.…