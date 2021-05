Prinţesa Charlotte a Marii Britanii împlineşte vârsta de 6 ani Familia regala britanica a publicat o fotografie cu printesa Charlotte, una dintre stranepotii reginei Elisabeta, sambata, cu o zi inainte ca fiica ducilor de Cambridge sa implineasca varsta de 6 ani, relateaza Reuters. Charlotte este a patra in linia de succesiune la tronul britanic si este singura fiica a printului William, nepotul reginei Elisabeta, si a sotiei sale, Kate, ducesa de Cambridge. In fotografie, Charlotte zambeste spre camera, imbracata intr-o rochita albastra cu model floral roz si nasturi roz, cu bratele intinse si parul peste umeri. Fotografia a fost realizata de Kate in cursul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

