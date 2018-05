Prințesa Charlotte a cucerit inimile publicului la nunta regală. Gesturile ei au fost adorabile Prințesa Charlotte a cucerit inimile publicului la nunta regala. Gesturile ei au fost adorabile. Prințul George a fost mai rezervat. Amandoi au facut parte din suita miresei, Meghan Markle, alaturi de alți 8 copii. Prințesa Charlotte a cucerit inimile publicului prezent la nunta regala . Gesturile ei au fost adorabile. Fetița a atras atenția inca dinainte sa ajunga la biserica, cand fost surprinsa cu limba scoasa, in timp ce mașina in care era trecea prin dreptul mulțimii, conform dailymail.com. Aceasta a ajuns la capela St. George intr-o mașina de epoca, insoțita de mama sa, de fratele sau George… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

