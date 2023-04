Prinşi la furat material lemnos dintr-o ­pădure de la Vâlcăneşti La inceputul saptamanii, lucratori din cadrul Poliției orasului Plopeni, in timp ce desfașurau activitați pe linia combaterii delictelor silvice, au prins in flagrant delict trei persoane in timp ce taiau material lemnos din punctul Hodoroaga, din comuna Valcanești. Potrivit reprezentatilor IPJ Prahova, „Persoanele banuite de comiterea faptei au fost identificate ca fiind trei tineri- doi cu varsta de 17 ani și unul avand 26 de ani- din comuna Valcanești. Materialul lemnos a fost masurat de un padurar, rezultand sase cioate din specia salcam și una din specia alun (…). In cauza se efectueaza cercetari… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 19 ani, din comuna Hulubești, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins la furat de lemne pe raza localitații. Acesta a fost depistat taind 6 arbori din specia garnița. Materialul lemnos a fost confiscat, iar tanarul a fost amendat. “Polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurala…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica Prahova au organizat, in data de 7 martie, mai multe actiuni pe linia combaterii delictelor silvice. In acest context, au fost aplicate mai multe sancțiuni contravenționale, in valoare de 30.000 de lei. Totodata, a fost dispusa confiscarea valorica…

- In timp ce desfasurau actiuni pe linia combaterii delictelor silvice, angajati ai Sectiei nr. 1 Ploiesti au depistat pe strada Ștrandului, din municipiu, o autoutilitara incarcata cu material lemnos. «In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca materialul lemnos, in cantitate de 2,93 metri…

- “La data de 16 februarie a.c., in jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Secției nr.1 de Poliție Ploiești au fost sesizați de catre o femeie in varsta de 71 de ani, din municipiu, despre faptul ca persoane necunoscute au sustras din curtea imobilului sau doua biciclete in valoare de 3.000 de lei.In…

- Oamenii legii din cadrul Poliției orasului Valenii de Munte au fost sesizați de catre un padurar din cadrul Ocolului Silvic Valenii de Munte ca, in perioada 28-30 ianuarie a.c., persoane necunoscute au taiat și sustras dintr-o padure particulara mai mulți arbori. In urma sesizarii, politistii s-au deplasat…

- Doi barbați din satul Glod, comuna Moroeni, de 36 și 40 de ani, au fost prinși de polițiști, in cursul zilei de ieri, in timp ce transportau lemne cu atelaje hipo, fara documente de proveniența. Intreaga cantitate de material lemnos a fost confiscata, iar barbații au fost amendați cu cate 2000 de lei.…

- Lucratori din cadrul Poliției orașului Plopeni au depistat, in timp ce efectuau activitați de combatere a delictelor silvice, un barbat care se deplasa cu un atelaj hipo pe un drum extravilan, in satul Plopeni. „In urma verificarilor efectuate – scriu reprezentantii politiei prahovene intr-un comunicat…

- Lucratori din cadrul Postului de Poliție Ceptura, in timp ce se aflau marti, 17 ianuarie, in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza localitatii, au depistat o persoana care transporta material lemnos. Persoana in cauza a fost identificata ca fiind un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Calugareni.…