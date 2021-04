Prinși în flagrant de poliție în timp ce vindeau un kilogram de cannabis FOTO Trei barbați au fost prinși in flagrant de poliție in timp ce incercau sa vanda un kilogram de muguri cannabis. Imaginile din timpul intervenției pot fi vazute AICI . „Ieri, 28 aprilie, polițiștii Serviciului Antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Targu-Mureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Targu-Mureș, au realizat o acțiune de prindere in flagrant delict, in urma careia, 3 barbați, din județul Mureș, au fost surprinși in timp ce ar fi vandut un kilogram de muguri de cannabis”, transmite IGPR. sursa: IGPR Din cercetari a reieșit ca aceștia ar fi urmat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

