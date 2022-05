Un barbat din Ilfov a „perseverat” unde nu ar fi trebuit. A fost arestat preventiv pentru ca a fost prins de polițiști la volanul mașinii de 4 ori in aceeași zi. Asta deși nu avea permis de conducere. Un barbat din Ilfov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru savarsirea a patru infractiuni de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere, potrivit realitatea.net. Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, politistii Postului de Politie Petrachioaia au retinut un barbat, in varsta de 34 de ani, cercetat in cadrul unui dosar de urmarire penala, pentru…