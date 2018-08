Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de contrabanda dupa ce au descoperit 6.750 pachete țigari, de proveniența ucraineana, in valoare de 79.000 lei, in masina unui cetatean roman care intentiona sa le comercializeze pe piața…

- Un barbat de 37 de ani, din județul Mureș, este cercetat de polițiștii din Sebeș dupa ce a fost prins la volan fara permis de conducer. Potrivit IPJ Alba, la data de 21 august 2018, in jurul orei 10.00, politistii Biroului Rutier Sebes au oprit, pentru control, pe strada Drumul Sibiului din municipiu,…

- La data de 20 august 2018, in jurul orei 23.30, politistii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 41 de ani, din Municipiul Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Augustin Bena din Sebes, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- PENAL…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat un cetatean moldovean care a prezentat la control un permis de conducere fals, intrucat cel obtinut legal ii fusese retras. In data de 12 august, in jurul orei 07.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita,…

- Fiul fostei prim-procuroare a Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș s-a ales cu permisul suspendat si cu dosar penal dupa ce a condus beat si a lovit doua masini parcate regulamentar si un stalp de electricitate. "Am fost sesizati printr-un apel 112 despre faptul ca in localitatea…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti la trafic…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravita, judetul Caras Severin, au depistat la frontiera cu Serbia 13 cetateni din Irak, Iran, Afganistan si Pakistan care au incercat sa intre ilegal in Romania. Cetatenii straini au fost depistati pe raza localitatii de frontiera…

- Ieri, 13 iunie, pe D.N. 17, pe raza localitații Cristeștii Ciceului, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș l-au depistat in trafic și l-au oprit pentru control, pe un barbat, de 40 ani, din Uriu, care conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca…