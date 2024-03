Stiri pe aceeasi tema

- Cetațeanul austriac prins sambata seara de polițiștii Biroului Rutier pe Calea Romanilor la volanul unui autoturism McLaren neinmatriculat și cu numere false de inmatriculare a... The post Șoferul mașinii McLaren a intrat in țara pe la PTF Nadlac. Polițiștii de frontiera nu au verificat actele mașinii…

- 22 de tone de deșeuri au fost oprite de polițiștii de frontiera de la Nadlac II, miercuri, 7 februarie, in urma unui control efectuat pe... The post 22 de tone de deșeuri au fost oprite de polițiștii de frontiera la Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Comunicat Poliția de Frontiera. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș II impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Bihor din cadrul... The post Peste 15 tone de deșeuri (haine second-hand), oprite la vama Borș appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Reprezentanții Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera (STPF) Arad anunța ca in perioada minivacanței de Anul Nou, cele mai mari valori de trafic de persoane... The post Valori mari de trafic la frontiera Nadlac II. STPF Arad spune ca nu s-a așteptat mai mult de 60 de minute appeared first on…

- 38 de migranți din Siria, Irak și Iran, ascunși intr-un camion inmatriculat in Turcia, incarcat cu textile, au fost depistați – de Craciun – de... The post Migranți din Siria, Irak și Iran, ascunși intr-un camion cu textile, depistați la frontiera Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele…

- S-au triplat faptele ilegale inregistrate de polițiștii de frontiera pe linia produselor contrafacute, in perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2023, fața de aceeași perioada... The post Tot mai multe produse contrafacute intra in Romania. La frontiera Nadlac II au fost depistate medicamente contrafacute…

- Aproximativ 4,4 milioane de pachete cu tigari au fost descoperite la frontierele Romaniei in primele 11 luni din anul 2023, arata statistica Poliției de Frontiera,... The post 4,4 milioane de pachete de țigari descoperite la frontiere. Captura de la Nadlac, in valoare de peste 1,4 milioane de euro,…

- Aproximativ 4,4 milioane pachete cu tigari au fost descoperite la frontierele Romaniei in primele 11 luni din anul 2023, arata statistica Poliției de Frontiera care... The post 4,4 milioane de pachete de țigari descoperite la frontiere. Captura de la Nadlac, in valoare de peste 1,4 milioane de euro,…