Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer din judetul Gorj a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a fost prins conducand beat. Testul a indicat o concentratie de peste unu la mie alcool pur in aerul respirat, conform news.ro.Soferul - un barbat de 45 de ani din comuna Balteni - a fost retinut de politistii gorjeni.”Barbatul a fost…

- Duminica, 30 aprilie, printre destul de multe nereguli depistate pe șosele, polițiștii Biroului Rutier Pitești au surprins un tanar in varsta de 20 de ani, din județul Olt, care, pe strada Depozitelor, avea la volan un comportament agresiv. Citește și: Un adolescent a fost acroșat de o mașina la Bascov!…

- Dupa un furt de bauturi alcoolice in Katernberg, un barbat a fost dus la secția de poliție. Acolo a avut loc o incaierare și hoțul roman a ajuns intr-o clinica, grav ranit la cap. Viața i-a fost pusa in pericol, scrie Bild.Dupa acest incident in care și doi ofițeri au fost raniți, parchetul și poliția…

- Sambata, 18 martie, polițiștii din cadrul Secției 2 Pitești au depistat, pe bulevardul Nicolae Balcescu din municipiul resedinta de judet, un barbat in varsta de 38 de ani, din Stolnici, care conducea un autoturism ce avea aplicata, pe geamurile laterale fața, folie de culoare neagra, neomologata, potrivit…

- In cadrul unei acțiuni de tip blitz desfașurata marți, 21 februarie, polițiștii din cadrul Secției 2 Pitești au depistat in trafic un caz mai puțin obișnuit. Citește și: Argeș. Acțiune blitz a Poliției pe DN 7C. Amenzi de aproape 4.000 lei! Oamenii legii au tras pe dreapta un barbat de 37 de ani, din…

- Doi politisti din Pitesti au fost raniti, luni, intr-un accident rutier, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita din spate de o autoutilitara si proiectata intr-un autoturism care circula in acelasi sens de mers. Politistii se intorceau de la o activitate si se indreptau catre locul de munca,…

- Polițiștii au intervenit, duminica, la un scandal care a izbucnit pe o strada din Ciorogarla, in care au fost implicate unsprezece persoane. In urma conflictului o persoana a fost ranita, a transmis IPJ Ilfov. Un conflict spontan a izbucnit azi pe o strada din satul ilfovean Darvari, comuna Ciorogarla.…

- Polițiștii din Lunca Corbului fac cercetari, in urma sesizarii referitoare la disparția unei persoane. Un barbat in varsta de 51 de ani a plecat de la domiciliul sau, din comuna Stolnici, in noaptea de 9 spre 10 ianuarie, și nu a mai revenit. Citește și: Pitești. Și-a ascuns mașina și a mințit ca i-a…