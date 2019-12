Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul Sorin Oara, șeful Inspectoratului de PolitieJudetean Valcea, a ramas fara permis de conducere dupa ce a fost prins in ziuade Craciun de politistii din Horezu circuland cu o viteza mult peste limitalegala.Șeful IPJ Valcea a fost depistat in localitatea Slatioara, in cadrul unei actiuni organizate…

- Dupa “cazul Calina”, un nou transport ilegal de porci a fost depistat pe șoselele din Valcea. Luni dimineața, polițiștii din Horezu au oprit in trafic o duba, pentru un control de rutina. Nu mica le-a fost mirarea oamenilor legii cand au descoperit ca șoferul autoutilitarei transporta ilegal…

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat marți, 19 noiembrie, un barbat in varsta de 42 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un autovehicul pe raza DN1C, prin comuna Bonțida, fara a deține permis deconducere pentru nicio categorie de vehicule. In baza probatoriului administrat,…

- La data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 17:00, polițiștii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida, în colaborare cu polițiștii Postului de Politie Comunal Camarașu, au depistat un barbat de 43 de ani, din localitatea Camarașu, județul Cluj, în timp ce conducea un autoturism pe DN 16,…

- Un tanar din localitatea Satu Mare banuit de comiterea infractiunii de furt, a fost identificat de politisti in cursul zilei de ieri, 21 octombrie a.c. Activitatile de documentare si investigare efectuate de politistii Biroului de investigații criminale Satu Mare au dus la identificarea unui tanar in…

- Ginel Preda, adjunctul Politiei Prahova si Iulian Stanciu, comandantul Politiei Campina au fost cei doi ofiteri care l-au prins pe Laurentiu Marin, criminalul fugar acuzat ca si-a omorat iubita de 17 ani.