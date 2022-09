Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 septembrie 2022, in jurul orei 05,00, polițiștii din Teiuș au depistat un barbat de 37 de ani, din Cluj Napoca, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Bisericii din Teiuș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Polițiștii din Lugoj au oprit pentru control, azi noapte, in jurul orei 00:20, pe strada Nicolae Balcescu din municipiu, un autoturism condus de un tanar, in varsta de 28 de ani. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- La data de 24 august 2022, polițiștii rutieri din cadrul poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pe raza municipiului, pentru control, un autoturism, condus de un barbat, de 44 de ani, din Alba Iulia. Intrucat conducatorul autoturismului emana halena alcoolica polițiștii i-au solicitat sa fie testat…

- Un sofer baut care circula cu viteza prin Pascani a ramas fara permisul de conducere inainte de a produce o tragedie in trafic. Acesta avea o alcoolemie destul de ridicata iar pentru acest lucru el este cercetat penal si risca inchisoarea. "In dimineata zilei de 16 august, politistii din cadrul Biroului…

- Tanar din Mureș, prins la volan fara permis de conducere, pe sens interzis la Alba Iulia. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un tanar din județul Mureș este cercetat penal de catre polițiștii din Alba Iulia, dupa ce a fost oprit in trafic. Acesta conducea un autoturism, pe sens interzis și fara a deține…

- La data de 11 august 2022, in jurul orei 24,00, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier Alba au depistat un barbat de 36 de ani, din comuna Ciugud, județul Alba in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul Ferdinand din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor…

- La data de 4 august 2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de barbatul de 32 de ani, din Alba Iulia, care a fost depistat de polițiști, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența alcoolului. Informații de background…

- La data de 24 iulie 2022, in jurul orei 21.42, polițiștii rutieri din Campeni, in timp ce acționau pe strada Horea din oraș, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar, de 20 de ani, din localitatea Mușca. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…