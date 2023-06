Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Serbuc, presupusul criminal al Anei Maria, fetița de 12 ani gasita decedata in lada unui pat, in București, a fost prins in Olanda. Principalul suspect se afla la aceasta ora in custodia autoritaților olandeze, urmand ca acesta sa fie adus in Romania, potrivit surselor judiciare, citate de…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat sambata ca, in cadrul unei operatiuni a rețelei europene ENFAST, a fost depistat in Tarile de Jos un barbat de 37 de ani, urmarit la nivel international pentru omor.

- Ilie Marcel Serbuc, suspectul principal in cazul crimei din Sectorul 4 al Capitalei, a fost prins astazi, 10 iunie, in Olanda. In cazul sau, se deruleaza procedurile de extradare catre Romania, relateaza News.ro.Serbuc figura pe lista celor mai cautati fugari din Europa, el fiind considerat periculos.…

- Ies la iveala detalii infioratoare in cazul fetiței de 12 ani, moarta și ascunsa in canapea.Principalul suspect in cazul crimei din sectorul 4 este Ilie Marcel Serbuc care a recunoscut fapta memei sale la telefon, declarand ca a ucis-o pe fetita gasita ascunsa in lada unei canapele. Declaratia mamei…

- Mama fetei de 12 ani ucisa si ascunsa in lada unei canapele a fost lasata in libertate de procurori, dupa ce a fost audiata, vineri, timp de mai multe ore, la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Potrivit unor oficiali ai Parchetului, femeia a dat o declaratie coerenta in fata procurorilor,…

- Principalul suspect in uciderea fetei de 12 ani, al carui cadavru a fost ascuns in lada patului intr-un apartament din cartierul Berceni, este considerat deosebit de periculos. Ilie Marcel Șerbuc apare in galeria celor mai cautați infractori romani, pe pagina Poliției Romane.

- ”Eu ma feresc sa fac comentarii asupra unor anchete in curs, stiti foarte bine ca este o ancheta sub coordonarea procurorului, va pot asigura ca structurile de Politie desfasoara in acest moment, incepand cu momentul declansarii anchetei, deschiderii dosarului penal, activitati politienesti, atat in…

- Trupul neinsufletit al unei femei de 35 de ani a fost gasit ascuns in lada unui pat dintr un apartament din Sectorul 4 al Capitalei.Cadavrul a fost gasit de proprietarul locuintei, alertat de o vecina ce s ar fi plans de miroul greu de suportat ce venea din apartament. Barbatul a venit la apartament…