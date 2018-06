Stiri pe aceeasi tema

- Osama Krayem, unul din suspectii in cazul atacurilor teroriste din 2016 de la Bruxelles, va fi extradat in Franta, unde va fi supus unui interogatoriu privind rolul pe care l-a avut in atentatele de la Paris din 2015, relateaza site-ul Politico.eu.

- Atacatorul din Paris, nascut in 1997 si al carui atac a fost revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), nu avea antecedente judiciare, insa figura in registrul "S" al serviciilor de informatii, potrivit Agerpres. In acest registru sunt incluse peste 10.000 de persoane, printre care islamisti…

- Un tribunal din Belgia l-a gasit vinovat pe Salah Abdeslam, singurul suspect ramas in viata in urma atacurilor teroriste de la Paris din 2015, de tentativa de omor, in cadrul unui schimb de focuri cu politia, scrie BBC, conform news.ro.El a deschis focul asupra ofiterilor care perchezitionau…

- Potrivit cotidianului Le Figaro, femeia retinuta de politia franceza este o ruda a atacatorului.Un cetatean francez de origine marocana in varsta de 26 de ani, suspectat de radicalizare islamica, a luat vineri ostatice mai multe persoane intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata…

- Autoritatile insarcinate cu protectia datelor in statele Uniunii Europene s-au sesizat marti in cazul Cambridge Analytica, o companie de analiza de date care a lucrat pentru campania prezidentiala a lui Donald Trump in 2016 si este vizata de dezvaluiri privind folosirea, fara consimtamant, a datelor…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a declarat miercuri ca așteapta dovezi clare in ceea ce privește invinurile aduse asupra Rusiei ca ar fi implicata in otravirea agentului secret Serghei Skripal.

- Administratia Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte…

- Patru barbati si o femeie au fost retinuti marti in regiunea orasului francez Grenoble, in cadrul unei operatiuni vizand o retea de sustinere financiara a unei filiere jihadiste irakiano-siriana, au declarat surse apropiate dosarului si surse judiciare.