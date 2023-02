Stiri pe aceeasi tema

China este profund ingrijorata și protesteaza fața de referirea la China in documentele NATO ca „o provocare" la adresa alianței, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, in cadrul unei conferințe de presa de joi.

O noua analiza a obiectelor zburatoare neidentificate care au survolat spatiul aerian japonez in ultimii ani sugereaza "puternic" ca este vorba de baloane spion chineze, potrivit Ministerului japonez al Apararii, relateaza miercuri AFP, citat de Agerpres.

Apple Inc vrea ca India sa reprezinte pana la 25% din productie, de la aproximativ 5% - 7% in prezent, a declarat luni ministrul indian al Comertului, Piyush Goyal, la o conferinta de presa, in conditiile in care gigantul american incearca sa-si reduca dependenta de China, transmite Reuters.

Statele Unite si Japonia au afisat miercuri "alinierea strategica" in domeniul apararii care se extinde pana in spatiu, in fata preocuparilor crescande cu privire la China si tensiunile legate de Taiwan si Coreea de Nord, noteaza AFP, citat de Agerpres.

O delegatie parlamentara germana a initiat, luni, o vizita oficiala in Taiwan, pentru a demonstra "solidaritatea" cu Administratia separatista de la Taipei, dar China a condamnat vehement initiativa, cerand evitarea ingerintelor in afacerile interne chineze, transmite Mediafax.

Departamentul de Stat de la Washington a aprobat, joi, potentiala vanzare de sisteme antitanc Volcano in Taiwan, in cadrul unui contract estimat la 180 de milioane de dolari, informeaza agentia Reuters, citata de Mediafax.

Managerii de logistica din SUA se pregatesc pentru intarzieri in livrarea de bunuri din China la inceputul lunii ianuarie, ca urmare a anularii curselor de nave container și a rularii exporturilor de catre transportatorii oceanici, anunța cnbc.com.

Principalii indici bursieri și moneda chineza au deschis luni in scadere puternica, in condițiile in care protestele de amploare impotriva restricțiilor stricte impuse de țara in weekend, Covid-19, au afectat sentimentele investitorilor, relateaza CNN.