- Statele arabe din Golf nu vor fi descurajate, probabil, de alegerea unui judecator de orientare dura ca presedinte al Iranului, in discutiile pentru imbunatatirea legaturilor cu Teheranul, dar acestea ar putea deveni mai dificile, potrivit analistilor intervievati de Reuters.

- Organizatia neguvernamentala Amnesty International a denuntat sambata alegerea ultraconservatorului Seyyed Ebrahim Rais al-Sadati la presedintia Iranului, afirmand ca acesta ar trebui anchetat pentru "crime impotriva umanitatii" si "reprimare brutala" a drepturilor omului, relateaza AFP. "Faptul…

- Iranienii voteaza vineri pentru alegerea unui nou presedinte, iar trei dintre cei patru candidati pentru a-i urma lui Hassan Rouhani sunt vazuti ca extremisti, relateaza BBC. Sondajele de opinie sugereaza ca Ebrahim Raisi, cleric siit conservator care conduce sistemul juridic, este favorit…

- Despre NATO "Am spus de multe ori: este un vestigiu al Razboiului Rece. NATO s-a nascut in era Razboiului Rece, dar motivul pentru care exista astazi nu este foarte clar. A existat un moment in care se vorbea despre faptul ca ea, aceasta organizație, se transforma, dar acum s-a uitat despre asta.…

- BRUXELLES, 10 iun – Sputnik. Dupa ce președintele ucrainean Vladimir Zelenski a prezentat parlamentului un proiect de lege care definește drepturile popoarelor autohtone ale țarii, iar poporul rus nefiind unul dintre ele, Vladimir Putin considera ca este greșit sa imparțim oamenii pe acest criteriu,…

- Deteriorarea situatiei din Orientul Mijlociu - ciocniri intre palestinieni si politisti la Ierusalim, tiruri de rachete in directia Israelului, lovituri aeriene asupra Fasiei Gaza - a starnit numeroase reactii, de la apelul Washingtonului la "dezescaladare" la condamnarea Israelului de catre tarile…

- Statele Unite critica din nou corupția din Romania in primul raport al Departamentului de Stat asupra drepturilor omului publicat de administrația Biden. Potrivit Radio Romania Actualitați, secretarul de stat Antony Blinken a spus la conferința de presa dedicata raportului ca Departamentul sau ia foarte…

- Relațiile dintre Rusia și Statele Unite ale Americii au scazut la cel mai jos nivel din ultimele decenii. Cuvintele președintelui Biden despre președintele Putin indica faptul ca SUA au pierdut in esența tot interesul pentru dezvoltarea relațiilor cu Rusia. Aceasta opinie a fost exprimata de catre jurnalistul…