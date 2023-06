Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus un buget anual al UE in valoare de 189,3 miliarde euro pentru 2024, care va fi completat cu plați estimate la 113 miliarde euro pentru granturi in cadrul NextGenerationEU, instrumentul de redresare post-pandemie. Prioritațile sunt, in general, cele tradiționale. Cele doua…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, un buget anual al UE in valoare de 189,3 miliarde euro pentru 2024, care va fi completat cu plati estimate la 113 miliarde euro pentru granturi in cadrul NextGenerationEU, instrumentul de redresare post-pandemie al UE, informeaza un comunicat de presa al Executivului…

- Ieri, 7 iunie, Comisia Europeana a propus un buget anual al UE in valoare de 189,3 miliarde EUR pentru 2024. Bugetul va fi completat cu plați estimate la 113 miliarde EUR pentru granturi in cadrul NextGenerationEU, instrumentul de redresare post-pandemie al UE. Capacitatea combinata a celor doua instrumente…

- „UE s-a confruntat cu provocari exceptionale in ultimii ani, printre care o crestere rapida a inflatiei, care a exercitat o presiune considerabila asupra capacitatii bugetului de a raspunde in continuare noilor evolutii. Cu toate acestea, proiectul de buget pentru 2024 continua sa ofere o finantare…

- Comisia Europeana a Ursulei von der Leyen s-a angajat in 2019 sa faca „o Europa adaptata la era digitala”, numind anii 2020 „deceniul digital” al continentului. Bazandu-se pe legea emblematica a Uniunii Europene in materie de confidențialitate, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR),…

- Cotidianul italian La Stampa a dezvaluit ca liderul rus Vladimir Putin spioneaza toata Europa cu ajutorul antenelor instalate pe ambasadele Rusiei, conform Antena 3.Potrivit publicației, ar exista, in total, 182 de astfel de antene, insa cea de pe Ambasada Rusiei de la Bruxelles ar fi capabila sa…

- Legea se afla la Senat, iar Coaliția pregatește mai multe amendamente. Dupa ce Comisia Europeana a stabilit ca proiectul, in forma actuala, nu indeplineste cerintele din Planul Național de Redresare și Rezilienta (PNRR), liderii Coaliției anunța noi negocieri cu Executivul de