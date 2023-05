Principalele burse europene au închis miercuri în scădere cu peste 1%, înaintea votului din Congresul SUA privind plafonul datoriilor Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat sesiunea de tranzactionare in scadere cu 1,1%, toate sectoarele si bursele majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile auto au condus pierderile, cu un declin de 2,5%, in timp ce actiunile companiilor de produse chimice au scazut cu 2%. Dupa ce a trecut marti de un vot procedural cheie in Comisia pentru regulile Camerei, Legea privind responsabilitatea fiscala din SUA este programata sa se confrunte miercuri cu un vot in plen in Camera Reprezentanilor, majoritar republicana. Apoi, legea trebuie sa treaca de Senatul controlat de democrati inainte de ziua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

