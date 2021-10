Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul culinar din Romania a fost zguduit de un scandal de proporții intre celebra Jamila și bucatareasa Laura Laurențiu, in urma cu puțin timp. Prima a ajuns s-o dea in judecata pe cealalta pentru o rețeta de ecler la tava. Dupa ce a fost acuzata de colega de breasla ca a furat rețeta, Jamila a vrut…

- Nadine, in varsta de 44 de ani, a dat in aceasta vara examenul de Bacalaureat și a luat examenul cu nota mare. Acum, visul ei s-a implinit, pentru ca a fost acceptata și la facultatea de Psihologie. Artista și-a dorit foarte mult sa-și termine studiile și iata ca acest lucru s-a intamplat. Dupa ce a…

- Aceștia promoveaza un proiect prin care iși propun amenajarea unor spații speciale pentru audierea copiilor care sunt victime in dosarele judecate de instanțe. Competițiile de alergare adresate cu precadere sportivilor amatori nu mai constituie de mult o noutate in Romania și nici faptul ca majoritatea…

- Aceștia promoveaza un proiect ce iși propune amenajarea unor spații speciale pentru audierea copiilor care sunt victime in dosarele judecate de instanțe. Competițiile de alergare adresate cu precadere sportivilor amatori nu mai constituie de mult o noutate in Romania și nici faptul ca majoritatea…

- In perioada 21-24 septembrie 2021, a avut loc la Bucuresti prima editie a Saptamanii Mondiale a Francofoniei Stiintifice, in cadrul careia au avut loc mai multe evenimente majore ale Agentiei Universitare a Francofoniei (AUF). Universitatea Politehnica din Bucuresti a gazduit a XVIII-a Adunare Generala…

- Romexpo organizeaza, in perioada 27 – 31 octombrie 2021, dupa un an de pauza din cauza pandemiei, Targul international de produse si echipamente din domeniul agriculturii, viticulturii si zootehniei – Indagra si Targul international pentru industria alimentara – Indagra Food & Carnexpo, cele mai asteptate…

- A fugit din Afganistan la 12 ani. Acum are 41 si de 10 ani e stabilit in Romania. Basir Rashha e designer vestimentar și scriitor. Spune ca aici este casa lui. Locul in care si-a implinit visul.

- Provenind dintr-o familie de preoți argeșeni, Octavian Popescu a fost desemnat “Avocatul Anului in Romania”. El a fost premiat la Gala Premiilor “Benchmark Litigation”, ediția 2020, la care sunt nominalizați cei mai buni avocați de litigii la nivel mondial. Este cea mai inalta distincție pe care o poate…