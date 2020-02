Stiri pe aceeasi tema

- E unul dintre cei mai buni prezentatori din istoria televiziunii, dar printre putinii care nu a fost acaparat de statutul de vedeta. Virgil Iantu si-a pastrat aerul jovial fie ca a prezentat „Copiii spun lucruri trasnite”, „Vrei sa fii miliardar” sau „Castiga, Romania!”. Nu se ascunde in spatele vorbelor…

- Un echipaj ISU a facut duminica verificari la Școala nr.133 din Capitala, unitate evacuata la inceputul saptamanii, dupa ce mai mulți elevi s-au simțit rau in urma unei deratizari. Consilierul Cristian Zarescu a precizat ca daca rezultatele vor fi in regula, atunci elevii vor putea reveni la școala.„La…

- Echipajele SMURD au intervenit, in ultimele patru zile, in 30 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale in statiunile Predeal si Poiana Brasov, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Ciprian Sfreja. Potrivit acestuia, in perioada 6 - 9 ianuarie,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca auditul care se desfasoara la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va fi finalizat saptamana viitoare, iar atunci ii vor fi prezentate concluziile legate de partea tehnica, financiara, de licitatii si achizitii.

- O hala din lemn in care functiona o vopsitorie auto din cartierul Bariera Valcii din Craiova si doua autoturisme care se aflau in interior au ars intr-un incendiu de amploare care a izbucnit marti seara, potrivit Agerpres.Citește și: Adrian Nastase indeamna PSD sa declanșeze RAZBOIUL TOTAL…

- Avand in vedere prognoza meteorologica, respectiv informarea cu privire la precipitatii sub forma de ninsoare, la nivelul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures sunt urmarite activitatile prevazute si stabilite in planul de masuri pentru perioada sezonului rece. ”Monitorizam desfasurarea…

- Circulatia pe DN 12A, intre localitatile Frumoasa si Lunca de Sus, este ingreunata din cauza carosabilului acoperit cu zapada, drumarii intervenind pentru deszapezire, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita.Potrivit sursei citate, se actioneaza cu trei utilaje de la baza…

- In august 2017, in localitatea Alunis, din judetul Cluj, a fost dezvaluita o crima, chiar de catre copilul celor care au comis-o. Baietelul, in varsta de 6 ani, a relatat la gradinita cum parintii lui ar fi ucis si transat un barbat, in cele din urma aruncandu-l cainilor.