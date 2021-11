Primul turist al țării a închis școlile și a plecat Ne apropiem de sfarșitul vacanței de doua saptamani in care președintele Klaus Iohannis și guvernul sau i-au trimis pe toți elevii care invața in școli de stat. Spre deosebire de șeful statului, nu toți elevii au avut posibilitatea de a vizita țari calde, precum Egipt, așa ca s-au plimbat pe unde au putut, pe aici, prin țara, prin oraș, prin cartiere, unde COVID-19 este in floare, unde incidența este foarte departe de a se apropia macar de pragul de 6 cazuri la mia de locuitori, sub care s-ar mai putea ridica din restricții. Astfel, sunt șanse foarte mari ca mulți elevi sa fi preluat virusul,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ellevii din clase V-XII vor reveni la școala pe 3 ianuarie, dupa vacanța de iarna, iar cei de la gradinița și din clase I-IV vor incepe școala pe 10 ianuarie, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu pentru Educațieprivata.ro . Astfel, se vor recupera cele doua saptamani de vacanța impuse de autoritați…

- In ciuda afirmațiilor repetate ale guvernanților, in cele din urma, s-a demonstrat ca tot școlile sunt primele care “deconteaza” lipsa de responsabilitate din societate și politica proasta a autoritaților pe timp de pandemie. Cu toate ca atat premierul demis, Florin Cițu, cat și ministrul interimar…

- Cand se vor recupera orele din cele doua saptamani de vacanța. Sorin Cimpeanu: „Intai sa stim ca nimic nu ne impiedica sa revenim la scoala in 8 noiembrie” Cand se vor recupera orele din cele doua saptamani de vacanța. Sorin Cimpeanu: „Intai sa stim ca nimic nu ne impiedica sa revenim la scoala in 8…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri seara, ca se va decide abia dupa revenirea din vacanta de doua saptamani cand se va recupera aceasta perioada. Exista mai multe variante pentru recuperarea orelor pierdute, dar reprezentanții Ministerului se vor consulta pentru o…

- Ministrul interimar al Educației a anunțat miercuri seara ce se va intampla cu elevii cand vor reveni din vacanța. Potrivit oficialului, decizia este luata impreuna cu profesorii și elevii, in contextul epidemiologic actual. “Școlile sunt puternic afectate” In cursul serii de miercuri, Sorin Cimpeanu…

- VACANȚA de DOUA saptamani, pentru toți elevii din Romania, incepand cu 25 octombrie. „Scolile sunt puternic afectate prin elevi si profesori, care se imbolnavesc” VACANȚA de DOUA saptamani, pentru toți elevii din Romania, incepand cu 25 octombrie. „Scolile sunt puternic afectate prin elevi si profesori,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri, dupa ședința avuta la Palatul Cotroceni cu responsabili in gestionarea pandemiei de COVID-19, ca toți elevii vor intra in vacanța pentru doua saptamani, incepand de luni, 25 octombrie 2021. Potrivit președintelui Romaniei, vor intra in vacanța atat elevii…

- Noile masuri vor intra in vigoare de luni, dupa ce Guvernul le va pune cap la cap și le va face publice cel tarziu vineri. Potrivit președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cei nevaccinați, din pacate, vor avea o sumedenie de restricții. S-a incheiat ședința de urgența de la Palatul Cotroceni, la sfarșitul…